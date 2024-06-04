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Двум категориям россиян могут разрешить выход на пенсию с 50 лет

Сорокина: двум категориям граждан могут разрешить выход на пенсию с 50 лет

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Depositphotos

Директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина заявила, что двум категориям граждан России могут разрешить выход на пенсию с 50 лет. Ее слова передает агентство «Прайм».

По ее словам, речь идет о преподавателях среднего профессионального образования (СПО) и пожарных Вооруженных сил (ВС) России. В настоящее время соответствующие предложения обсуждают в Государственной думе.

Экономист объяснила, что сейчас педагоги СПО не могут претендовать на досрочную пенсию по выслуге лет, как школьные учителя, так как по правилам для этого не менее половины обучающихся должны быть несовершеннолетними. В техникумах и колледжах это не представляется возможным, поскольку даже после девятого класса большинству детей уже есть 16 лет, а к моменту окончания учебы почти всем исполняется 18 лет.

Она также добавила, что пожарные ВС РФ поставлены в неравное положение по сравнению с сотрудниками государственной противопожарной службы. У них не имеется досрочной пенсии по выслуге лет, хотя военным пожарным приходится работать в тех же неблагоприятных условиях.

3 июня старший научный сотрудник ИНСАП Президентской академии Виктор Ляшок заявил, что в 2024 году пенсии работающих россиян составляют от 11866 рублей. В 2015 году, когда была введена новая пенсионная формула, минимальный размер выплат работающим россиянам был на уровне 3666 рублей или 6304 рубля в ценах этого года.

Ранее народная артистка России раскрыла размер своей пенсии.

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