Генсек НАТО заявил, что Россия быстрее ожидаемого усилила оборонную промышленность

Россия быстрее ожидаемого усилила свою оборонную промышленность, а страны НАТО потратили на наращивание производства вооружений «больше времени, чем следовало». Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Sky News, передает РИА Новости.

«Это правда, что Россия смогла усилить оборонную промышленность быстрее, чем мы ожидали, и это правда, что союзники по НАТО потратили больше времени, чем им следовало, на наращивание производства», — сказал он.

26 мая Sky News со ссылкой на исследование консалтинговой фирмы Bain & Company сообщал, что Россия производит артиллерийские боеприпасы в три раза быстрее, чем западные союзники Украины, и примерно за четверть их стоимости.

В материале говорилось, что западные страны пытаются нарастить свое военное производство, «но их способность производить артиллерийские снаряды по-прежнему отстает от России, несмотря на совокупную экономическую мощь».

Ранее минфин США призвал бизнес «засыпать песок в шестеренки» российской оборонки.