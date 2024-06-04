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В Британии отреагировали на новый план США по Украине

Экс-агент MI6 Крук: одобрение ударов ВСУ вглубь России не изменит ход конфликта

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Thomas Peter/Reuters

Разрешение США Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь России не изменит ход конфликта. Таким мнением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom поделился бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук.

«Прежде всего они, вероятно, четко понимают, что обстрелы через границу, в непосредственной близости от границы, где собраны российские войска и где находится военный пост, продолжаются уже год без какого-либо эффекта. <...> Это соглашение, о котором было объявлено с таким восторгом, не изменит исход», — заявил он.

2 июня сообщалось, что украинским политикам и чиновникам хватило 90-минутного телефонного разговора с представителями Вашингтона, чтобы убедить их в необходимости снять запрет на ответные удары по российской территории.

1 июня газета Politico написала, что американского президента Джо Байдена убедили разрешить ВСУ наносить удары по территории России советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен.

До этого Байдена обвинили во втягивании США в конфликт на Украине.

Ранее Зеленский оценил послание Вашингтона по поставкам оружия.

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