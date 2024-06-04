Вторая волна паводка ожидается в Якутии

Вторую волну паводка прогнозируют в Якутии в связи с теплой погодой и таянием снега в горах. Об этом сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

На еженедельном селекторном совещании начальник института Максим Бедило представил прогноз чрезвычайных ситуаций на июнь.

В его докладе отмечается стабилизация уровня воды в Омской области у рабочего поселка Тевриз. Максимальный уровень воды в настоящий момент сформировался у города Омска и в ближайшие три недели будет наблюдаться его снижение до одного метра к середине июня.

«В Республике Саха (Якутия) эксперты прогнозируют, что вследствие установления теплой погоды и интенсивного снеготаяния в горах на реке Адыча ожидается формирование второй волны весеннего половодья в пределах Верхоянского района», — говорится в сообщении.

На реке Адыча у гидропоста Усть-Чаркы уровень воды составляет 890 см над нулем поста и его повышение продолжится. Кроме того, существует вероятность разлива реки и затопления пониженных участков населенного пункта Бетенкес муниципального образования «Адычинский наслег» Верхоянского района.

Уровень воды на реке Анабар у поселка Саскылах Анабарского района достиг опасной отметки в 1170 см. Эксперты ожидают выхода воды на пойму и затопление пониженных участков поселка.

Во ВНИИ ГОЧС добавили, что в Ненецком автономном округе при наихудшем развитии паводковой обстановки на Печоре в зоне подтопления могут оказаться девять населенных пунктов в Заполярном районе.

Ранее сотрудники МЧС доставили пострадавшим от паводка в Якутии тепловые пушки.