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Полиция задержала пропалестинских активистов в консульстве Израиля в Сан-Франциско

В Сан-Франциско задержали занявших фойе консульства Израиля демонстрантов

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Bonnie Cash/Reuters

Американская полиция задержала занявших вестибюль консульства Израиля в Сан-Франциско пропалестинских активистов. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По имеющейся информации число задержанных может достичь 50. Пропалестинские демонстранты рано утром прибыли к израильскому консульству. Они заявили, что добровольно не покинут фойе дипломатического учреждения.

Полиция несколько раз потребовала от активистов освободить вестибюль консульства, но те ответили отказом. После нескольких часов противостояния полицейские начали осуществлять аресты.

До этого американский сенатор Берни Сандерс назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху военным преступником.

1 июня сообщалось, что пропалестинские демонстранты устроили акцию в Бруклинском музее Нью-Йорка.

Ранее верховный лидер Ирана обратился к студентам американских университетов.

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