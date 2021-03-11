Южная Корея одобрила вакцинацию лиц от 65 лет препаратом компании AstraZeneca

Южная Корея одобрила вакцинацию лиц старше 65 лет препаратом компании AstraZeneca. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на премьера страны Чон Се Гюна.

«Вакцинация была отложена для лиц в возрасте 65 лет и старше из-за отсутствия доказательств для определения эффективности вакцины AstraZeneca, но недавно в Великобритании были опубликованы данные, подтверждающие ее эффективность для пожилых людей», — заявил премьер.

Отмечается, что применение вакцины для лиц этого возраста было одобрено на основании данных, опубликованных в Великобритании. Данные показывают эффективность вакцины в снижении числа госпитализаций среди пожилых людей.