Пьяный мужчина ворвался в бар и ударил женщину кирпичом

В Липецке мужчина напал на сотрудницу бара с кирпичом

В Липецке пьяный мужчина ворвался в бар и размахивая кирпичом несколько раз ударил сотрудницу, пострадавшей потребовалась помощь медиков. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Липецк».

Инцидент произошел в баре «Пробка» и попал на записи камер видеонаблюдения, неизвестный ворвался в зал, и ударил кирпичом сотрудницу заведения. Пострадавшей потребовалась помощь медиков, у нее диагностированы рассечение виска, повреждение глаза и сотрясение мозга.

Злоумышленника задержали, но по словам женщины отпустили уже на следующий день.

До этого на юге Москвы пьяный мужчина напал на пожилую соседку и избил ее, злоумышленника раздражало, что женщина постоянно заказывает доставку на дом. Женщина в ответ распылила в него перцовый баллончик. На место был вызван наряд Росгвардии, мужчину задержали, он доставлен в отдел полиции для разбирательств.

Ранее пьяный россиянин порезал экс-супругу ножом из-за ревности и получил срок.
 
