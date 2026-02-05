Размер шрифта
В США рассказали, когда отпустят задержанных на военной базе россиянок

ICE: проникших на базу США россиянок не отпустят до конца разбирательства
gofundme.com

Две россиянки, задержанные в январе по подозрению в несанкционированном проникновении на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон в Калифорнии, находились в Соединенных Штатах незаконно. Об этом ТАСС сообщил представитель Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США.

«Наталия Дудина, нелегальная мигрантка из России, была задержана 17 января у главного входа на базу Кэмп-Пендлтон. Кристина Малышко, нелегальная мигрантка из России, была задержана 17 января у главного входа на базу Кэмп-Пендлтон», — подчеркнул он.

Представитель миграционной службы добавил, что обе женщины останутся под стражей в учреждении ICE до завершения процессуальных действий, и подчеркнул, что в отношении Дудиной инициирована процедура депортации из США.

26 января в группе «Русские в Лос-Анджелесе» в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщалось, что в Калифорнии задержали двух россиянок Кристину и Наталью. Утверждалось, что женщины непреднамеренно оказались на территории военной базы Кэмп-Пендлтон, пытаясь найти ресторан McDonald's. В Соединенных Штатах не первый раз задерживают граждан РФ на военных объектах. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились подробности об условиях содержания россиянок, задержанных у военной базы в США.
 
