Женщину оштрафовали за то, что она оскорбила петербуржца и назвала его трусом

В Петербурге суд оштрафовал женщину, которая оскорбила своего собеседника при общении в мессенджере. Об этом сообщает городская прокуратура.

Инцидент произошел 3 ноября прошлого года. В адрес 46-летнего жителя Пушкинского района города в одном из мессенджеров поступило сообщение, которое содержало обидные слова и выражения в непристойной форме — это унизило его честь и достоинство. Однако больше всего его задел тот факт, что собеседница назвала его трусом, а сам мужчина себя таковым не считает.

Прокуратура района провела проверку и возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ — оскорбление. Женщину, оскорбившую петербуржца, оштрафовали на 3 тысячи рублей.

