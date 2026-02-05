Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Женщину оштрафовали за то, что она оскорбила петербуржца и назвала его трусом

В Петербурге женщину оштрафовали за оскорбление собеседника в мессенджере
Shutterstock

В Петербурге суд оштрафовал женщину, которая оскорбила своего собеседника при общении в мессенджере. Об этом сообщает городская прокуратура.

Инцидент произошел 3 ноября прошлого года. В адрес 46-летнего жителя Пушкинского района города в одном из мессенджеров поступило сообщение, которое содержало обидные слова и выражения в непристойной форме — это унизило его честь и достоинство. Однако больше всего его задел тот факт, что собеседница назвала его трусом, а сам мужчина себя таковым не считает.

Прокуратура района провела проверку и возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ — оскорбление. Женщину, оскорбившую петербуржца, оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Ранее петербуржца оштрафовали за негативный комментарий о силовиках.
 
Теперь вы знаете
"Самолет" — лишь первая ласточка. Почему проблемы одного застройщика развернули весь рынок акций России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!