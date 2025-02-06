6 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

6 февраля свой профессиональный праздник отмечают бармены, а православные верующие чтят память блаженной Ксении Петербургской. Что еще празднуют, какие исторические события произошли и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 6 февраля

Международный день бармена

В России праздник отмечается неофициально с 2009 года. В этот день проходят конкурсы профессионального мастерства барменов, дегустации и тематические викторины.

Профессия бармена появилась в США во времена «золотой лихорадки» — во второй половине XIX века. В те годы в торговых точках продавалось все подряд. Стремясь еще больше увеличить товарооборот, владельцы заведений стали предлагать покупателям и алкогольные напитки. Торговый зал перегораживали барьером, чтобы отделить зону отдыха. Он стал называться баром, а человек за стойкой — барменом. Позже были разработаны и придуманы рецепты коктейлей и профессиональный кодекс барменов. В 1951 году была основана Международная ассоциация барменов. Традиция отмечать 6 февраля Международный день бармена зародилась в 2008 году.

День отказа от мобильного телефона

В последние годы мобильные телефоны для многих людей стали вещью первой необходимости. Многие попадают в настоящую зависимость от своего гаджета. Особенно распространена номофобия страх остаться без мобильного телефона у молодых людей 20-35 лет. В целом каждый третий человек испытывает в связи с этим дискомфорт.

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Идею проведения акции отказа от мобильного телефона в 2001 году озвучил французский журналист и литератор Фил Марсо, автор первого в мире романа, написанного на языке SMS-сообщений. С тех пор ежегодно 6 февраля в мире отмечают День отказа от мобильного. В этот день попробуйте хотя бы на два часа забыть о своем смартфоне, отправляясь на работу, по делам или на прогулку.

Международный день нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах

Нанесение увечий женским гениталиям — проблема, которая остается актуальной в современном мире. Речь идет о женском обрезании, причиной которого являются религиозные, культурные, социальные традиции разных сообществ. Эта практика считается международным нарушением прав женщин и девочек, она наносит непоправимый вред их физическому и психическому здоровью.

В связи с этим ООН реализует масштабную программу, которая охватывает страны Африки и Ближнего Востока. В 2012 году Генеральной Ассамблеей ООН была учреждена соответствующая дата, когда проводятся просветительские мероприятия по этой проблеме.

Международный день саамов

Это ежегодный национальный праздник, который отмечается саамами малочисленным финно-угорским народом в Норвегии, Швеции, Финляндии и России. В 1956 году был создан Союз саамов, который представляет интересы этой народности. В 1992 году на Саамской конференции в Хельсинки был утвержден национальный день саамов. В этот праздник проходят мероприятия, которые знакомят с историей, культурой и традициями этого народа.

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День муай-тая

Праздник всех поклонников тайского бокса, который отмечается ежегодно в Таиланде. В этой стране муай-тай не просто спорт, а часть национальной культуры, с которой связано множество преданий и традиций. Праздник проводится в память о легендарном воине Най Кхам Томе. Согласно преданию, во время войны с Бирмой в плен попали несколько мастеров муай-тая, среди них Най Кхам Том. Король Бирмы захотел выяснить, какое из боевых искусств сильнее: тайский бокс или парма, древнее бирманское единоборство. Най Кхам Том одолел 10 воинов пармы, за что ему даровали свободу. Сам мастер стал символом несокрушимости муай-тая.

Сейчас тайский бокс популярен во многих странах, в том числе в России. Это важный компонент подготовки профессиональных бойцов ММА.

Церковные праздники 6 февраля

День блаженной Ксении Петербургской

Ксения Петербургская — православная юродивая дворянского происхождения, жившая в Санкт-Петербурге, покровительница семейного очага, одна из самых любимых русских святых.

Точная дата рождения святой Ксении неизвестна — предположительно между 1719 и 1731 годом. О ранних годах блаженной сведений не сохранилось. Повзрослев, Ксения сочеталась браком с придворным певчим — Андреем Федоровичем Петровым. Они жили в Санкт-Петербурге в доме на Лахтинской улице. Но пара недолго была вместе. Ксении шел 26-й год, когда ее супруг внезапно скончался. Молодую вдову особенно потрясло, что он ушел из жизни без покаяния, а потому Ксения решила вымолить у Бога прощение за его грехи подвигом своей жизни.

В день похорон мужа она надела его одежду и всем говорила, что умер не Андрей Федорович, а его супруга Ксения Григорьевна. Она действительно умерла для всего земного и приняла подвиг юродства Христа ради. Многие сочли Ксению сумасшедшей. Она отдала все имущество бедным, а свой дом подарила хорошей знакомой. Целыми днями блаженная бродила по Петербургской стороне, чаще в районе церкви святого апостола Матфия. Внешний вид Ксении, ее странные разговоры, кротость давали злым людям и уличным мальчишкам повод глумиться над ней. Когда прохожие предлагали ей теплую одежду, деньги, она от всего отказывалась, брала только копейки, которые тут же отдавала бедным. По ночам блаженная уходила в поле и в коленопреклоненной молитве простаивала до рассвета. Еще при жизни Ксения получила от Господа дар прозрения. Жители знали, что если Ксения благословит или подержит за руку больное дитя — ребенок непременно поправится.

45 лет Ксения несла подвиг юродства. Скончалась блаженная около 1803 года. Ее тело было погребено на Смоленском кладбище. На этом месте возведена часовня. 6 июня 1988 года Ксения Петербургская была канонизирована в лике блаженных на Поместном соборе Русской православной церкви. Тысячи людей приезжают со всех уголков страны, чтобы побывать в часовне Ксении Петербургской и поклониться ее мощам. Считается, что Ксения защищает семьи от невзгод, помогает в бедах и болезнях.

В этот день Русская православная церковь также чтит память • преподобной Ксении Миласской, диаконисы (V в.);

• святого Герасима, епископа Великопермского, Устьвымского (1441 г.);

• мученика Иоанна Казанского (1529 г.);

• мучеников Вавилы Сицилийского, пресвитера, и учеников его Тимофея и Агапия (III в.);

• преподобного Македония, сирийского пустынника (ок. 420 г.).

День памяти святого Аманда

Католики 6 февраля чтят память святого Аманда — бенедиктинского монаха, миссионера, просветителя Бельгии и крестителя фламандских земель. Он родился около 600 года в Аквитании в семье богатого дворянина. Несмотря на возражения семьи, в двадцатилетнем возрасте Аманд стал монахом на острове Йе. В городе Бурж был рукоположен и прожил в отшельничестве 15 лет. Аманд был посвящен в сан епископа без определенной епархии и получил право проповедовать христианство среди язычников. Он стал первым епископом, который в 638 году отправился во франкские области, позже в Тироль и Каринтию, где освятил много храмов. По преданиям, святой вернул к жизни казненного, чтобы показать, что Бог милостивее, чем судьи, и освободил многих пленников. Аманд продолжал работать среди язычников до восьмидесятилетнего возраста, основал несколько монастырей. Святитель Аманд считается покровителем пивоваров и виноделов.

close Александр Кряжев/РИА Новости

В этот день католическая церковь также чтит память • святого Павла Мики;

• святого Ведаста;

• святой Доротеи Кесарийской;

• святого Франческо Спинелли;

• святого Альфонсо Марии Фуско.

Народные праздники и приметы 6 февраля

Аксиньин день

В православном календаре это день памяти блаженной Ксении Петербургской. Аксинья — производное от Ксения. В народе праздник также называли Аксинья Весноуказательница. По погоде в этот день судили о том, когда наступит весна. Еще одно название — Аксинья Полухлебница. Крестьяне на Аксинью проверяли запасы зерна: если оставалась половина или больше — голод семье не грозил. А еще рачительные хозяева изучали цены на хлеб. Цены растут — значит, купцы не рассчитывают на хороший урожай. Если снижаются — то год ожидается урожайным. В Аксиньин день принято было помогать нуждающимся. Не помогаешь — жди финансовых проблем. Запрещалось браниться и сквернословить. Молодым было положено трудиться, пожилым — отдыхать.

Приметы

Какой день — такая и весна. Если тепло, быть и весне теплой. И наоборот — холодная погода в этот день предвещала позднюю и ненастную весну.

Какие исторические события произошли 6 февраля

46 год до н. э. — битва при Тапсе между войсками Цезаря и Помпея.



— битва при Тапсе между войсками Цезаря и Помпея. 1663 г. — в Англии началась чеканка золотой гинеи.



— в Англии началась чеканка золотой гинеи. 1689 г. — 16-летний Петр I венчался с 19-летней Евдокией Лопухиной.



— 16-летний Петр I венчался с 19-летней Евдокией Лопухиной. 1806 г. — бой при Сан-Доминго между британской и французской эскадрами. Это последний классический эскадренный бой века паруса.



— бой при Сан-Доминго между британской и французской эскадрами. Это последний классический эскадренный бой века паруса. 1840 г. — англичане подписали с маорийскими вождями Договор Вайтанги, по которому Новая Зеландия стала колонией Великобритании.



— англичане подписали с маорийскими вождями Договор Вайтанги, по которому Новая Зеландия стала колонией Великобритании. 1865 г. — в Санкт-Петербурге введен обычай отмечать полдень выстрелом из пушки.



— в Санкт-Петербурге введен обычай отмечать полдень выстрелом из пушки. 1918 г. — по решению парламента Британии женщины старше 30 лет допущены к участию в выборах. Избирательным правом наделили женщин, являвшихся главой семейства или состоящих в браке, либо окончивших университет.



— по решению парламента Британии женщины старше 30 лет допущены к участию в выборах. Избирательным правом наделили женщин, являвшихся главой семейства или состоящих в браке, либо окончивших университет. 1930 г. — открылся Центральный академический театр Советской Армии. До 1951 года он назывался Центральным театром Красной Армии, сейчас носит название Центральный академический театр Российской армии.



— открылся Центральный академический театр Советской Армии. До 1951 года он назывался Центральным театром Красной Армии, сейчас носит название Центральный академический театр Российской армии. 1943 г. — образована Курганская область.



— образована Курганская область. 1945 г. — в Лондоне начинает работать I Всемирная конференция профсоюзов, создана Всемирная федерация профсоюзов.



— в Лондоне начинает работать I Всемирная конференция профсоюзов, создана Всемирная федерация профсоюзов. 1950 г. — МиГ-17 стал первым серийным самолетом, превысившим скорость звука в горизонтальном полете.



— МиГ-17 стал первым серийным самолетом, превысившим скорость звука в горизонтальном полете. 1952 г. — на престол взошла Елизавета II, королева Великобритании (1926—2022).



— на престол взошла Елизавета II, королева Великобритании (1926—2022). 2023 г. — в Турции и Сирии произошло одно из крупнейших землетрясений XXI века, более 57 тысяч человек погибло.

Дни рождения и юбилеи 6 февраля

6 февраля 1911 года родился Рональд Рейган, американский киноактер, радиоведущий и политик, 40-й президент США.

6 февраля 1931 года родилась Мария Гусакова, советская лыжница, олимпийская чемпионка (1960), чемпионка мира (1962).

6 февраля 1945 родился Боб Марли, ямайский гитарист, вокалист, композитор, «король регги».

Кто отмечает дни рождения

65 лет исполняется Игорю Матвиенко, композитору и продюсеру, создателю групп «Любэ», «Иванушки International», «Корни», «Фабрика».

64 года отмечает Константин Эрнст, медиаменеджер, продюсер, сценарист, телеведущий. Генеральный директор Первого канала с 1999 года.

61 год празднует Андрей Звягинцев, кинорежиссер, актер и сценарист, лауреат Каннского кинофестиваля, обладатель «Золотого глобуса» и других наград.

52 года исполняется Андрею Князеву, гитаристу, певцу, автору текстов песен, экс-солисту рок-группы «Король и Шут».