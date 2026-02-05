Размер шрифта
Трамп выступил за разработку нового соглашения вместо ДСНВ

Трамп считает, что РФ и США надо выработать новое соглашение вместо ДСНВ
The White House via Twitter/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что вместо продления действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) считает нужным работать над новым долгосрочным соглашением.

«Нам следует поручить своим экспертам работать над новым, улучшенным и модернизированным договором, который может действовать в течение долгого времени в будущем, а не продлевать новый ДСНВ — сделку, которая было плохо заключена Соединенными Штатами и которая, кроме того, серьезно нарушается», — отметил американский президент.

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля 2026 года. В Белом доме сообщили, что Трамп примет решение о дальнейших шагах по контролю над ядерным оружием, когда посчитает нужным. Газета The Financial Times также писала, что Трамп хочет сохранить паритет по количеству ядерного оружия с Россией и включить в переговоры Китай.

Кроме того, вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США будут работать с Россией, Китаем и другими странами над сокращением количества ядерного оружия в мире. А в МИД России отметили, что Москва готова к решительным военно-техническим контрмерам, чтобы купировать возможные угрозы после истечения срока действия ДСНВ.

Ранее в Совфеде рассказали о трех ошибках Трампа.
 
