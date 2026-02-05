Названы две главные привычки, провоцирующие рак

Более 30% всех онкологических заболеваний в мире можно предотвратить, если сократить воздействие изменяемых факторов риска. К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), проанализировав глобальные данные по заболеваемости раком. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

По оценкам ВОЗ, в 2022 году в мире было зарегистрировано почти 19 миллионов новых случаев рака. Около 38% из них оказались связаны с факторами, на которые человек и общество в целом способны влиять — от образа жизни до состояния окружающей среды. Наибольший вклад в предотвратимую онкологическую заболеваемость вносят рак легких, желудка и шейки матки — на них приходится почти половина таких случаев.

«Борьба с предотвратимыми причинами рака — это одна из самых мощных возможностей снизить глобальное онкологическое бремя», — отметила медицинский эпидемиолог ВОЗ и старший автор исследования Изабель Серйоматарам.

К изменяемым факторам риска исследователи отнесли курение табака, употребление алкоголя, избыточную массу тела, низкую физическую активность, жевательный табак и орех арека, недостаточное грудное вскармливание, загрязнение воздуха, ультрафиолетовое излучение, инфекции, а также более десятка профессиональных вредностей.

Главным предотвратимым фактором риска остается курение. Оно было связано с 15% всех новых случаев рака в мире. У мужчин вклад табака оказался еще выше — курение стало причиной почти 23% онкологических диагнозов.

Однако опасность представляет не только табак. Загрязнение воздуха также существенно повышает риск рака легких, причем его влияние различается в зависимости от региона. Так, в странах Восточной Азии около 15% случаев рака легких у женщин связаны именно с загрязнением воздуха, а в Северной Африке и Западной Азии — около 20% случаев у мужчин.

На втором месте среди поведенческих факторов риска оказалось употребление алкоголя. Оно стало причиной примерно 3,2% новых случаев рака, что соответствует около 700 тысячам диагнозов за год.

Около 10% всех онкологических заболеваний оказались связаны с инфекциями. У женщин наибольший вклад в предотвратимую заболеваемость внес вирус папилломы человека (ВПЧ), который может вызывать рак шейки матки. Несмотря на наличие эффективной вакцины против ВПЧ, уровень охвата вакцинацией во многих странах остаётся недостаточным.

Рак желудка, который чаще встречается у мужчин, исследователи связывают с курением и инфекциями, распространенными в условиях скученного проживания, плохой санитарии и ограниченного доступа к чистой воде.

Авторы подчеркнули, что сокращение курения, улучшение качества воздуха, профилактика инфекций и изменение образа жизни могут спасти миллионы жизней и стать ключевым инструментом в глобальной борьбе с раком.

