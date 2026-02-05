Размер шрифта
Подмосковный пансионат закрыт на карантин из-за заражения постояльцев

В Новой Москве закрыли пансионат Троицк из-за вспышки кишечной инфекции
Ростислав Нетисов/РИА Новости

Частный пансионат в селе Красная Пахра Троицкого административного округа Москвы, откуда были госпитализированы постояльцы с подозрением на инфекцию, закрыт на карантин. Об этом сообщает РИА Новости.

«В пансионате Троицк сейчас карантин», — заявил агентству представитель сети пансионатов.

Как отмечается, сотрудники столичной прокуратуры сообщили, что 10 пожилых постояльцев частного пансионата в Новой Москве были доставлены в госпитали с признаками инфекционного заболевания.

До этого Следственный комитет предъявил обвинение генеральному директору пансионата в Подмосковье, в котором произошло массовое отравление пенсионеров. Мужчине предъявили обвинения по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В прокуратуре при этом уточнили, что у заразившихся постояльцев пансионата выявили признаки острой бактериальной кишечной инфекции, вызываемой бактериями рода Shigella (Шигеллеза).

Ранее суд приостановил работу подмосковного пансионата после массового отравления.
 
