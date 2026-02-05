СКА одержал победу над одним из лидеров КХЛ

Петербургский СКА одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась со счетом 3:1.

Голы в составе СКА забросили Сергей Сапего на 11-й минуте первого периода, Матвей Поляков на 55-й минуте и Валентин Зыков на 57-й минуте третьего периода. Единственную шайбу у «Северстали» провел Данил Аймурзин на 40-й минуте игры.

Эта победа стала для СКА второй подряд после серии из семи поражений.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ СКА с 58 очками занимает восьмое место, «Северсталь» с 70 очками находится на второй позиции.

«Северсталь» в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет в гостях с минским «Динамо» 10 февраля. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:10 по московскому времени. СКА в этот же день встретится в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком».

Ранее «Спартак» потерпел поражение от «Локомотива», прервав победную серию.