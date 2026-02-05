Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Спорт

СКА одержал победу над одним из лидеров КХЛ

СКА обыграл «Северсталь» и одержал вторую подряд победу в КХЛ
Владимир Федоренко/РИА Новости

Петербургский СКА одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась со счетом 3:1.

Голы в составе СКА забросили Сергей Сапего на 11-й минуте первого периода, Матвей Поляков на 55-й минуте и Валентин Зыков на 57-й минуте третьего периода. Единственную шайбу у «Северстали» провел Данил Аймурзин на 40-й минуте игры.

Эта победа стала для СКА второй подряд после серии из семи поражений.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ СКА с 58 очками занимает восьмое место, «Северсталь» с 70 очками находится на второй позиции.

«Северсталь» в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет в гостях с минским «Динамо» 10 февраля. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:10 по московскому времени. СКА в этот же день встретится в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком».

Ранее «Спартак» потерпел поражение от «Локомотива», прервав победную серию.
 
Теперь вы знаете
"Самолет" — лишь первая ласточка. Почему проблемы одного застройщика развернули весь рынок акций России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!