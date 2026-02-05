«Звонят и просят не объявлять»: Лавров рассказал о «подпольных» контактах с Европой

Сергей Лавров заявил, что европейские лидеры продолжают контактировать с Россией, однако делают это «подпольно» и просят не разглашать информацию о таких переговорах. Также глава МИД РФ рассказал о «ловушке», в которую попала Европа, призвал Эммануэля Макрона позвонить Владимиру Путину, а не заниматься «жалкой дипломатией», и раскрыл, какой Россия хочет видеть Украину. Главные заявления министра — в материале «Газеты.Ru».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о «подпольных контактах» лидеров европейских стран с Россией. По его словам, европейцы просят не объявлять о таких переговорах официально.

«У нас есть контакты с некоторыми европейскими лидерами. Они звонят и просят не объявлять об этих разговорах. Некоторые появляются здесь и «подпольно» контактируют», — заявил он в интервью RT.

Лавров при этом подчеркнул, что риторика европейских лидеров в ходе таких контактов обычно не отличается от их публичных заявлений.

«Это те же призывы: «Давайте заканчивать», «Надо что-то делать»», — пояснил он.

ЕС «попал в собственную ловушку» из-за бескомпромиссной позиции, считает дипломат. «Они заняли позицию бескомпромиссную — «стратегическое поражение России», «Украина не может проиграть», «Россия не может победить», иначе «Европа потеряет лицо», — уточнил он.

Глава МИД также прокомментировал недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что тот хочет позвонить российскому коллеге Владимиру Путину. Источник ТАСС отмечал, что подготовка содержательного разговора займет несколько дней.

«Пару недель назад президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что как-нибудь позвонит президенту России Владимиру Путину. Это несерьезно. Это жалкая дипломатия. Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони. Президент России всегда возьмет трубку, выслушает любые предложения», — подчеркнул Лавров.

Он также назвал «показательным бредом» согласованный Западом план ответа на возможные «нарушения» Россией будущих соглашений по Украине. По информации Financial Times, документ предполагает даже возможность задействования американских военных.

«Это бред, но весьма показательный. Что он означает? Весь последний год Запад (Европа) говорил только одно — нужны надежные гарантии безопасности и немедленное прекращение огня. Но без решения вопросов об урегулировании эти гарантии безопасности будут означать, что прекращение огня будет использовано для накачивания Украины оружием. Эту логику они не услышали и никак не отреагировали», — сказал глава ведомства.

Об ударах по инфраструктуре

Украина первой начала наносить удары по энергетическим и гражданский объекта, заявил Лавров. В этом контексте, по его словам, «российская совесть чиста».

«Что касается призывов к перемирию. Сейчас закатили истерику по поводу того, что мы якобы бесчеловечно обесточиваем города, люди страдают, замерзают, Россия бьет по энергетическим объектам. Мы никогда не начинали этих действий. Именно украинцы начали первыми бить по энергетическим и по другим гражданским объектам, включая жилые дома, магазины, больницы», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что в марте 2025 года президент США Дональд Трамп призвал Путина объявить энергетическое перемирие на месяц. «Месяц мы вообще не трогали энергетические объекты Украины. А киевский режим за этот же период более 130 раз атаковал наши энергетические гражданские объекты», — сказал Лавров.

«Надо знать русский характер по пословице «семь раз отмерь, один раз отрежь». Мы очень долго отмеряли и делали из этого выводы», — заключил он.

О нейтральной Украине

Россия хотела бы видеть в Украине «нейтрального и доброжелательного соседа», указал Лавров.

«Это должна быть дружественная Украина. Не обязательно союзная нам, но нейтральная и доброжелательная. И это, конечно, предполагает уважение не только прав жителей той территории, которая будет оставаться за Украиной, не только уважение их прав в отношении доступа к благам цивилизации, к теплу, к еде, к воде, но и отношение к их, если хотите, базовым правам человека, включая язык, образование и религию», — сказал министр.

Он добавил, что после подписания мирных договоренностей украинские власти должны будут гарантировать соблюдение прав нацменьшинств.

Лавров отметил также, что страны Запада потратили «миллиарды долларов на перевороты на Украине», а Россия «обожглась» на своем доверии к тем, кто обещал отказ НАТО на расширение в восточном направлении.

»Украину они, как у нас говорят, «пасли» с 1990-х годов. Потратили миллиарды долларов. Бывшая заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд не так давно призналась, что непосредственно подготовка госпереворота в феврале 2014 года стоила $5 млрд», — сказал Лавров.

Общий объем средств, потраченных Западом на Украину с момента обретения ею независимости, в несколько раз больше, уверен министр.

Лавров напомнил, что внеблоковый, нейтральный статус Украины в 1991 году признали все страны, в том числе западные, однако позже обещание не расширять НАТО на восток было перечеркнуто.

«Мы совершенно точно «обожглись» на нашем доверии к людям, которые клялись, что не будет расширения НАТО на Восток, ущемления России, что у нас будет общее пространство от Лиссабона до Владивостока и весь этот огромный континент будет континентом мира, безопасности», — подытожил Лавров.