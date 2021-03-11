Эксперт: треть россиян может быть невосприимчива к COVID-19

Треть россиян может быть невосприимчива к COVID-19 из-за иммунитета после инфицирования другими респираторными коронавирусами. Об этом заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев, пишет газета «Известия».

«В Германии было исследование: людей, которые имели клеточный иммунитет к коронавирусу еще до пандемии, — треть от всего населения. Точнее, треть от обследованной группы, но группа была довольно большая. Мы можем полагать, что и в России таких граждан треть», — сказал он.

Лукашев подчеркнул, что нельзя точно сказать, не болеют ли эти люди вообще, или они болеют в легкой форме. По его словам, у таких людей есть клетки, которые убивают другие клетки, зараженные коронавирусом.