В США высказались об участии Уиткоффа и Кушнера во втором дне переговоров по Украине

Al Jazeera: Уиткофф и Кушнер поучаствуют во втором дне переговоров в Абу-Даби

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять лидера Джаред Кушнер находятся в Абу-Даби, чтобы поучаствовать во втором дне переговоров об урегулировании на Украине. Об этом сообщает Al Jazeera.

Источник телеканала в Белом доме подтвердил, что представители американской администрации остаются в Абу-Даби.

В среду и четверг, 4 и 5 февраля, в Абу-Даби проходит второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Перед их началом Белый дом подтвердил участие Уиткоффа и Кушнера во встрече. По мнению пресс-секретаря администрации Дональда Трампа, американский президент готов сделать «невозможное возможным» — добиться урегулирования конфликта на Украине.

В западных СМИ считают, что предстоящие встречи могут быть «более многообещающими» и дать шанс окончить конфликт уже весной. При этом накануне встреч президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона поменяет подход к переговорам в связи с атаками по энергетической инфраструктуре. Каким будет второй раунд переговоров в ОАЭ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились кадры с закрытых для СМИ переговоров по Украине в Абу-Даби.