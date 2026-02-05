Размер шрифта
В Госдуме предложили метод борьбы с высокими ценами на такси в непогоду

Депутаты Госдумы обратились в министерство транспорта РФ и Федеральную антимонопольную службу с предложением о введении верхнего предела индексации стоимости поездок на такси из-за погодных условий. Об этом сообщает газета «Известия».

В обращении главы комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова отмечается, что существующая система динамического ценообразования в такси, которая автоматически реагирует на рост спроса, технические сбои или изменения дорожной обстановки, приводит к значительному увеличению стоимости поездок. Парламентарий утверждает, что подобное провоцирует рост социальной напряженности и недовольство граждан.

Нилов добавил, что повышение цен, допустимое алгоритмами, может в несколько раз превышать базовые тарифы. Это становится необоснованной финансовой нагрузкой для населения в ситуациях, когда такси остается единственным доступным транспортом передвижения.

До этого главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что в непогоду, в том числе и в снегопады, цены на услуги такси повышаются из-за пробок.

Ранее в Госдуме призвали привлечь ФАС к проверке цен на такси.
 
