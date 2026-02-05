Размер шрифта
Жители Ростовской области сообщили о многочисленных взрывах и звуках пролета БПЛА

SHOT: дроны массированно атаковали Ростовскую область
Министерство обороны РФ

Ростовскую область массированно атаковали беспилотники, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал уточняет, что о взрывах заявили жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска и Азова.

По их словам, с 23:30 в течение часа было слышно, как в небе пролетают беспилотники, и раздаются многочисленные взрывы.

«Группы вражеских дронов летят со стороны Таганрогского залива, в разных районах слышны сирены тревоги», — пишет канал и добавляет, что людей призвали найти укрытие и не подходить к окнам.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин сдержал слово и не нарушил договоренности о так называемом «энергетическом перемирии» с Украиной. Он подчеркнул, что мораторий на удары истек 1 февраля. Трамп не поддержал президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего Москву в нарушении временного моратория на удары по энергообъектам. Глава республики утверждал, что перемирие должно было длиться дольше, но Россия его сорвала.

Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.
 
