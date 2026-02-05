Размер шрифта
Шведская полиция потребовала разрешить им ходить в рабочее время на гей-парады

Sputnik: шведские полицейские хотят посещать в рабочее время гей-парады
Global Look Press

Шведские полицейские добиваются права на посещение гей («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-парадов в форме и в рабочее время. Об этом со ссылкой на профсоюз полиции Швеции сообщает Telegram-канал Sputnik.

В профсоюзе отметили, что многие геи чувствуют себя неуверенно, когда видят сотрудников полиции. А присутствие человека в полицейской форме в их рядах «защищает безопасность и демократические ценности».

Некоторое время назад полицейское управление Швеции запретило своим сотрудникам публиковать в социальных сетях фото и видео в форме, а также надевать ее на акции гей-сообщества.

8 декабря сообщалось, что в столице Швеции впервые за 15 лет состоялся неонацистский марш с участием ультраправых группировок, пропагандирующих «превосходство белой расы». По центру Стокгольма прошли около 200 неонацистов. Они скандировали лозунги «Швеция для шведов» и «Да здравствует победа». В столкновениях пострадали трое полицейских и около 15 противников марша, 18 человек были задержаны.

Ранее премьер Словакии предложил переименовать Партию европейских социалистов в партию геев.
 
