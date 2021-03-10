СК возбудил дело после гибели трех детей в утонувшей машине в Приморье

В Приморье трое детей и один взрослый погибли в утонувшей машине на реке Раздольная. Об этом сообщает РИА «Новости».

Трагедия произошла недалеко от поселка Тавричанка в Надеждинском районе.

По данным правоохранительных органов, автомобиль, в котором находились трое детей и их родители, ушла под воду во время рыбалки.

Тела несовершеннолетних были подняты из воды, женщина, которой удалось выбраться на лед, погибла от переохлаждения. На месте продолжаются поиски тела мужчины.

СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».