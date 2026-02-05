Размер шрифта
Продюсер объяснил наличие имени Пугачевой в опубликованном списке Эпштейна

Продюсер Рудченко: имя Пугачевой неслучайно оказалось в файлах Эпштейна
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Павел Рудченко заявил, что имя певицы Аллы Пугачевой неслучайно оказалось в опубликованных файлах финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает aif.ru.

По мнению Рудченко, финансист мог платить российским знаменитостям за уничижительные высказывания в отношении россиян. 

Продюсер предположил, что в файлах по делу Эпштейна может найтись упоминание актера Алексея Панина и других известных публичных личностей.

3 февраля сообщалось, что в обнародованных минюстом США документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна нашли упоминание о певице Алле Пугачевой. Ее имя встречается в письме от Бориса Николича, который был врачом и бывшим главным советником по науке и технологиям у Билла Гейтса.

30 января Минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна. Среди материалов представлены десятки фотографий обнаженных девушек.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в Кремле высказались о якобы приглашениях Путина на встречу с Эпштейном.
 
