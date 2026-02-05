Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью

Посол Барбин: Дания усилила контроль за танкерами с нефтью из России

Дания усилила контроль за танкерами с нефтью из РФ при проходе через проливы и обслуживании на рейде, сообщил РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

Дипломат отметил, что при этом королевство отдает приоритет при противодействии транспортировке российских грузов коллективным мерам на уровне Евросоюза или НАТО.

По словам посла, в начале года страны альянса развернули в Балтийском море миссию «Балтийский часовой». Для этого Дания выделила два фрегата, два истребителя F-16, самолет патрульной авиации и подразделение отряда боевых пловцов.

До этого эстонские силовики задержали в Финском заливе следовавший в Санкт-Петербург контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов. По официальной версии, судно подозревают в причастности к контрабанде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Москва будет реагировать на исходящие от Эстонии угрозы судам.

Ранее моряки с танкера Marinera рассказали о днях в плену у американцев.