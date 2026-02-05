Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Бизнес

Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью

Посол Барбин: Дания усилила контроль за танкерами с нефтью из России
Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Дания усилила контроль за танкерами с нефтью из РФ при проходе через проливы и обслуживании на рейде, сообщил РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

Дипломат отметил, что при этом королевство отдает приоритет при противодействии транспортировке российских грузов коллективным мерам на уровне Евросоюза или НАТО.

По словам посла, в начале года страны альянса развернули в Балтийском море миссию «Балтийский часовой». Для этого Дания выделила два фрегата, два истребителя F-16, самолет патрульной авиации и подразделение отряда боевых пловцов.

До этого эстонские силовики задержали в Финском заливе следовавший в Санкт-Петербург контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов. По официальной версии, судно подозревают в причастности к контрабанде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Москва будет реагировать на исходящие от Эстонии угрозы судам.

Ранее моряки с танкера Marinera рассказали о днях в плену у американцев.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!