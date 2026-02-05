Размер шрифта
В Петербурге вспыхнул контейнеровоз с десятками людей на борту

РЕН ТВ: в акватории Петербурга загорелся контейнеровоз
Shutterstock

В акватории Санкт-Петербурга загорелся контейнеровоз, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По предварительной информации, на судне были 22 человека. Возгоранию предшествовал хлопок в машинном отделении. Открытое горение произошло у надстройки контейнеровоза.

Прошлым летом на Сахалине загорелся самый длинный магистральный угольный конвейер протяженностью 23 км. Возгорание началось около точки загрузки транспортной системы поблизости от села Никольское. Огонь распространился на сотни метров ленты, по которой топливо попадало из Солнцевского разреза в порт Шахтерск. Очевидцы рассказали, что на месте происшествия сильно пахло горелой резиной.

Как уточнял Amur Mash, конвейер несколько лет строили и ввели в работу недавно. Несмотря на жалобы местных жителей по поводу шума, он не прекращал работу сутками. Причиной пожара могли быть жара и высокая скорость подачи угля.

Ранее на ледяной дороге Аляски рухнула крупнейшая мобильная буровая установка.
 
