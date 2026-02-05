Размер шрифта
В Ростовской области отразили налет беспилотников

Губернатор Слюсарь: отражена воздушная атака на Ростовскую область
Станислав Красильников/РИА Новости

В Ростовской области отражена атака украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Дроны были уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе.

В Батайске упавшие обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ранили водителя грузовика. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. В городе также были повреждены здание склада и пять находившихся на стоянке агропредприятия автомобилей.

В Новошахтинске в частном доме поврежден фасад и остекление окон.

Слюсарь отметил, что угроза беспилотной опасности в регионе сохраняется и призвал население соблюдать осторожность.

5 февраля жители Ростовской области сообщили о многочисленных взрывах и звуках пролета БПЛА.

2 февраля Слюсарь сообщил, что воздушная атака отражена в Миллеровском и Чертковском районах.

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.
 
