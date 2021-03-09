В Приморье семья с тремя детьми провалилась на машине под лед и утонула
Катерина Медведева
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В Приморском крае провалился под лед автомобиль, в котором находилась семья с тремя детьми. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Машина утонула в реке Раздольная недалеко от поселка Тавричанка в Надеждинском районе. В результате погибли все члены семьи.
Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего.
Ранее сообщалось, что двое детей провалились на Волге под лед и утонули.
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