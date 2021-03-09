В Приморье семья с тремя детьми провалилась на машине под лед и утонула

В Приморском крае провалился под лед автомобиль, в котором находилась семья с тремя детьми. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Машина утонула в реке Раздольная недалеко от поселка Тавричанка в Надеждинском районе. В результате погибли все члены семьи.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего.

Ранее сообщалось, что двое детей провалились на Волге под лед и утонули.