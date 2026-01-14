Трехлетний ребенок упал на карандаш во время игр и проткнул себе живот в Башкирии

В Башкирии ребенок упал на карандаш и проткнул себе живот

В Башкирии трехлетний ребенок во время игр упал на карандаш и попал в больницу с проткнутым животом. Об этом сообщает пресс-служба Янаульской ЦРБ.

Инцидент произошел 1 января в городе Янауле. Ребенок упал на пенал с карандашами, когда играл, и один из них проткнул малолетнему брюшную стенку и застрял в ней. Пострадавшего с торчащей из живота канцелярией доставили в медицинское учреждение на машине скорой помощи.

Состояние ребенка оценили как средне тяжелое в связи с тем, что пациент испытывал сильную боль. Хирург проконсультировался с коллегами из Республиканской детской клинической больницы — врачи приняли решение провести лапаротомию.

В ходе операции выяснилось, что внутренние органы ребенка остались целы, несмотря на то, что карандаш вошел наполовину. Инородный предмет успешно удалили. После периода наблюдения малолетнего выписали домой.

Ранее на Урале девочка насквозь проткнула щеку, играя на площадке в детской комнате.