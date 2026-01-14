В Сочи фельдшер шла пешком к пациенту из-за нечищеной дороги

В Сочи врач скорой помощи шла к пациенту пешком по сугробам

В Сочи врачу скорой помощи пришлось идти к пациенту пешком из-за неочищенной дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Инцидент произошел в среду, 14 января в Лазаревском районе.

«Проблемы с уборкой снега наблюдаются по всему району. Жители домов на улице Изумрудной заметили, как врач «скорой» помощи направляется на вызов пешком, поскольку автомобиль медиков не смог проехать по образовавшемуся гололеду», — говорится в посте.

До этого в Алтайском крае автомобиль скорой помощи застрял в снегу по пути к пациенту. Инцидент произошел в Бийске. Медики отправились на вызов, однако на улице 2‑й Больничный взвоз машина попала в снежный капкан. Фельдшер сообщила о ситуации старшему врачу. Для оказания помощи пациенту диспетчеры направили другую бригаду.

Бригада пыталась освободить машину из сугроба около 40 минут. На помощь врачам приехали полицейские, сотрудники МЧС и дорожники. Совместными усилиями мужчины смогли вытолкать автомобиль.

Ранее нуждавшийся в медицинской помощи россиянин избил фельдшера по дороге в больницу.