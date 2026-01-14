Размер шрифта
Азербайджан передал Армении пленных

Пашинян сообщил, что Азербайджан передал Армении четырех пленных
Азербайджан передал Армении четырех пленных, которых азербайджанская сторона задержала в период боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом в своем Telegram-канале заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, речь идет о Геворге Суджяне, Давиде Давтяне, Вигене Эулджекджяне и Вагифе Хачатряне. Недавно они были переданы представителями соответствующих органов Азербайджана представителям соответствующих органов Армении и в настоящее время находятся на армянской территории, уточнил Пашинян.

Также он отметил, что в дальнейшем сообщит дополнительные детали.

4 ноября 2025 года Пашинян заявил, что возвращение армян в Нагорный Карабах может стать угрозой миру, установленному между Ереваном и Баку. Он подчеркнул, что повестка возвращения внутренне перемещенных лиц опасна, поскольку означает возвращение к первоначальным параметрам конфликта.

8 августа прошлого года Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Пашинян объяснил пользу мира между Арменией и Азербайджаном.

