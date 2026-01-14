ВСУ начали пускать в бой музейные экспонаты вместо танков

На фоне высоких потерь танковых подразделений украинские войска возвращают в строй уже выведенные из эксплуатации Т-64А, Т-64Б1 и даже опытный образец Объекта-476 «Кедр», пишет «Российская газета».

Издание напоминает, что за 2025 год российские военные уничтожили в общей сложности целую дивизию украинских танков — более 350 тяжелых боевых машин. Образовавшийся дефицит вынудил ВСУ «вытаскивать с танковых кладбищ» технику, которую не успели разобрать на запчасти, и пускать в бой.

В результате на видео из зоны боевых действий начали попадать не только старые танки Т-64А и Т-64Б1, но и «совсем уж экзотические образцы» — например, так и не дошедший до серийного производства Объект-476 «Кедр».

Конструкторское бюро Завода им. Малышева разрабатывало этот танк на базе Т-64Б в рамках улучшения характеристик Т-64А — с новым двигателем и более прочной броней башни. К концу 1970-х годов было изготовлено три опытных образца и проведены испытания. В 2021 году харьковские заводы переделали 12 танков Т-64БМ-2 до уровня Объекта-476 «Кедр».

«РГ» пишет, что танковый институт в Харькове используют «музейный экспонат» из числа не отправленных на переплавку старых «Кедров» для отработки навыков буксировки подбитой или сломавшейся военной техники.

В 2024 году сообщалось , что из немецких военных музеев пригнали советские танки для обучения солдат ВСУ. До этого западные СМИ писали, что украинские войска вынуждены использовать боевые машины старого образца.

Ранее российский танк Т-90С с французской матрицей заметили в бою на СВО.