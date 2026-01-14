В США рассказали, обсуждали ли в Белом доме захват Гренландии

Администрация президента США Дональда Трампа всерьез не обсуждала военную операцию по захвату Гренландии. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

«Источники, знакомые с ходом обсуждений, на условиях анонимности рассказали, что администрация Трампа всерьез не обсуждала военную операцию по захвату Гренландии. Однако официальные лица в Гренландии и Дании заявили, что проблема заключается не только в угрозе вторжения США, но и в том, что США стремятся навязать свою волю жителям Гренландии, большинство из которых, согласно опросам, не желают быть аннексированными США», — пишет издание.

В январе 2026 года президент США Дональд Трамп заявил о планах США захватить территорию Гренландию, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем Трамп подчеркнул, что США «так или иначе» получат остров.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что захват Гренландии может стать концом для НАТО, а премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия не продается, а ее население не хочет становиться американцами. Трамп в ответ не хочет Нильсену последствиями.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон назвал невозможным сценарий отправки американских войск в Гренландию. Однако пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подчеркнула, что Трамп желает, чтобы США получили остров.

Также сенаторы США разработали законопроект, который призван запретить вторжение американских войск в страны НАТО.

Ранее Франция решила подать США «политический сигнал» по Гренландии.