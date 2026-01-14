Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
 (обновлено  )
Новости политики

В США рассказали, обсуждали ли в Белом доме захват Гренландии

WP: администрация Трампа всерьез не обсуждала захват Гренландии
Emil Helms/Ritzau Scanpix/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа всерьез не обсуждала военную операцию по захвату Гренландии. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

«Источники, знакомые с ходом обсуждений, на условиях анонимности рассказали, что администрация Трампа всерьез не обсуждала военную операцию по захвату Гренландии. Однако официальные лица в Гренландии и Дании заявили, что проблема заключается не только в угрозе вторжения США, но и в том, что США стремятся навязать свою волю жителям Гренландии, большинство из которых, согласно опросам, не желают быть аннексированными США», — пишет издание.

В январе 2026 года президент США Дональд Трамп заявил о планах США захватить территорию Гренландию, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем Трамп подчеркнул, что США «так или иначе» получат остров.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что захват Гренландии может стать концом для НАТО, а премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия не продается, а ее население не хочет становиться американцами. Трамп в ответ не хочет Нильсену последствиями.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон назвал невозможным сценарий отправки американских войск в Гренландию. Однако пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подчеркнула, что Трамп желает, чтобы США получили остров.

Также сенаторы США разработали законопроект, который призван запретить вторжение американских войск в страны НАТО.

Ранее Франция решила подать США «политический сигнал» по Гренландии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27620815_rnd_2",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+