ФИФА наложила на «Ростов» запрет на трансферы до 2027 года

ФИФА наложила на клуб РПЛ «Ростов» трансферный бан до лета 2027 года
ФК «Ростов»

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» получил трансферный бан от Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом пишет Telegram-канал «Первый спорт».

Период бана затрагивает три ближайших регистрационных периода: запрет на приобретение новых игроков действует с 13 января. ФИФА официально не разъяснила, с чем связан бан на регистрацию новичков для «Ростова».

22 декабря инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Ростов» может сняться с РПЛ. Согласно его информации, у клуба нет денег, чтобы оплатить зимние сборы перед рестартом сезона в Российской премьер-лиге, а текущая задолженность составляет от ₽4 млрд до ₽5 млрд. Сообщается, что футболисты не получают зарплату с октября, часть из них — с сентября. Однако позднее в клубе заявили, что долг составляет ₽1,5 млрд.

В последнем матче 2025 года «Ростов» дома обыграл «Рубин» из Казани. Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась с результатом 2:0. В турнирной таблице национального первенства перед зимней паузой ростовская команда расположилась на 11-м месте, набрав 21 очко.

Ранее «Рубин» назвал имя нового главного тренера.

