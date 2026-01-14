Стало известно о снижении числа авиапроисшествий в России в 2025 году

РИА Новости: число авиапроисшествий в России в 2025 году снизилось на 32%

По итогам 2025 года количество авиационных происшествий в России снизилось примерно на 32%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Росавиации.

По данным ведомства, всего в прошлом году зафиксировали 26 авиапроисшествий, из них 14 аварий и 12 катастроф. При этом в 2024 году произошло 20 аварий и 18 катастроф, следует из статистики.

При этом число раненых в результате таких инцидентов в прошлом году сократилось на 82%. По информации Росавиации, в 2024 году в авиапроисшествиях пострадали 57 человек, а в 2025 — 10.

В октябре прошлого года проект поручения правительства Ространснадзору показал, что в России готовились масштабные проверки 51 региональной авиакомпании на фоне двойного роста числа авиапроисшествий. В пояснительной записке указывалось, что рост числа инцидентов связан с нарушениями воздушного законодательства со стороны перевозчиков. Среди основных проблем называются несоблюдение требований по техническому обслуживанию воздушных судов, недостаточная подготовка персонала, отсутствие систем управления безопасностью полетов и отклонения от эксплуатационной документации.

Ранее российский самолет опасно сблизился в небе с другим лайнером в Казахстане.