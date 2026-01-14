Размер шрифта
Создатель «Мадагаскара» заговорил о продолжении мультфильма

Создатель «Мадагаскара» Том МакГрат заявил, что хочет снять четвертую часть
DreamWorks Animation

Создатель «Мадагаскара» Том МакГрат признался, что хотел бы снять четвертую часть мультфильма. Его слова передает animationscoop.com.

Сценарист и режиссер проекта Эрик Дарнелл отметил, что у него и МакГрата есть наработки для продолжения «Мадагаскара». Однако аниматоры не будут в ближайшее время работать над мультфильмом, так как заняты в других проектах. Они не стали отрицать, что могут снять четвертую часть в будущем.

«Посмотрим. Как карта ляжет», — признался Дарнелл.

В августе 2025-го студия Universal Pictures перенесла премьеры мультфильма «Шрек 5» студии DreamWorks Animation.

Премьере о зеленом великане из болота и его семье отказали в новогоднем прокате и предложили летний — ее перенесли с 23 декабря 2026 года на 30 июня 2027 года.
Команда озвучки «Шрека» — Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас — вернется, чтобы озвучить своих знаковых персонажей — Шрека, Осла и Фиону. К актерскому составу присоединится Зендая.

Режиссерами «Шрека 5» выступят Конрад Вернон («Шрек 2» и «Мадагаскар 2») и Уолт Дорн (франшиза «Тролли»).

Ранее создатели «Простоквашино» показали прототипов цифровых Шарика и Матроскина.

