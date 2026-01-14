Создатель «Мадагаскара» заговорил о продолжении мультфильма

Создатель «Мадагаскара» Том МакГрат признался, что хотел бы снять четвертую часть мультфильма. Его слова передает animationscoop.com.

Сценарист и режиссер проекта Эрик Дарнелл отметил, что у него и МакГрата есть наработки для продолжения «Мадагаскара». Однако аниматоры не будут в ближайшее время работать над мультфильмом, так как заняты в других проектах. Они не стали отрицать, что могут снять четвертую часть в будущем.

«Посмотрим. Как карта ляжет», — признался Дарнелл.

В августе 2025-го студия Universal Pictures перенесла премьеры мультфильма «Шрек 5» студии DreamWorks Animation.

Премьере о зеленом великане из болота и его семье отказали в новогоднем прокате и предложили летний — ее перенесли с 23 декабря 2026 года на 30 июня 2027 года.

Команда озвучки «Шрека» — Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас — вернется, чтобы озвучить своих знаковых персонажей — Шрека, Осла и Фиону. К актерскому составу присоединится Зендая.

Режиссерами «Шрека 5» выступят Конрад Вернон («Шрек 2» и «Мадагаскар 2») и Уолт Дорн (франшиза «Тролли»).

Ранее создатели «Простоквашино» показали прототипов цифровых Шарика и Матроскина.