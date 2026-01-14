Размер шрифта
Компания племянника Кадырова приобрела завод по производству мороженого

Компания «Логика молока» купила завод по производству мороженого в Новосибирске
Николай Хижняк/РИА «Новости»

Компания «Логика молока» (бывшая Health & Nutrition) купила завод по производству мороженого «Полярис» в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Стоимость сделки не называется. В пресс-службе отметили, что завод является крупнейшим производителем мороженого в Сибири и входит в топ-10 лидеров России. Предприятие выпускает более 80 видов мороженого под различными брендами, в том числе «Простоквашино», «Salwadore», «Дело в сливках». По итогам 2025 года завод выпустил свыше 19 тыс. т продукции, включая линейки собственных торговых марок ритейлеров.

Согласно информации на сайте компании, ее генеральным директором является Якуб Закриев, который приходится племянником главе Чечни Рамзану Кадырову.

10 сентября 2025 года Кадыров прокомментировал работу Закриева, несколько лет назад ставшего генеральным директором АО «Данон Россия» (Health & Nutrition). По словам чеченского лидера, его племянник будучи министром сельского хозяйства Чечни, продемонстрировал себя хорошим руководителем, возможно, именно по этой причине управление активами передали ему.

Ранее аналитики выяснили, какое мороженое предпочитали россияне прошлым летом.

