Новости. Общество

В Красноярском крае перевернулся грузовик с соляной кислотой

Прокуратура: фура с соляной кислотой перевернулась в Красноярском крае 
Грузовик, перевозивший 16 емкостей с соляной кислотой, перевернулся на 601-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае. Об этом сообщила красноярская прокуратура.

ДТП произошло 10 января. Водитель МАЗа не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика на обочину.

«Водитель покинул место происшествия. 10 емкостей были повреждены, в результате чего произошла утечка около 5 кубометров кислоты», — отмечается в сообщении.

Никто не пострадал, угрозы для жизни и здоровья граждан нет. Сотрудники оперативных служб оцепили участок. Данных о попадании кислоты в водоемы нет.

«Организована работа по ликвидации жидкости. Оценка вреда, причиненного почве, будет дана после таяния снежного покрова», — сообщили в прокуратуре.

На месте ДТП находится прокурор, который координирует действия правоохранителей и спецслужб.

До этого в Ростовской области автомобиль с людьми разорвало пополам в ДТП. На кадрах, размещенных в сети, видно, что автомобили получили серьезные повреждения, а их детали в момент столкновения разлетелись по проезжей части. Кроме того, белая машина перевернулась и вылетела в кювет, приземлившись на крышу: у транспорта отлетела передняя часть. Также заметно, что на место прибыли оперативные службы города. В результате произошедшего пассажирка легкового автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее Lada Niva улетела в кювет после массового ДТП в горах Дагестана.
 
