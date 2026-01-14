В Красноярском крае перевернулся грузовик с соляной кислотой

Грузовик, перевозивший 16 емкостей с соляной кислотой, перевернулся на 601-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае. Об этом сообщила красноярская прокуратура.

ДТП произошло 10 января. Водитель МАЗа не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика на обочину.

«Водитель покинул место происшествия. 10 емкостей были повреждены, в результате чего произошла утечка около 5 кубометров кислоты», — отмечается в сообщении.

Никто не пострадал, угрозы для жизни и здоровья граждан нет. Сотрудники оперативных служб оцепили участок. Данных о попадании кислоты в водоемы нет.

«Организована работа по ликвидации жидкости. Оценка вреда, причиненного почве, будет дана после таяния снежного покрова», — сообщили в прокуратуре.

На месте ДТП находится прокурор, который координирует действия правоохранителей и спецслужб.

