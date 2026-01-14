Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Кабанов скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на его однопартийца Жана Беленюка.

О причинах смерти информации нет. Также не сообщается о месте и дате похорон соратника президента Украины Владимира Зеленского.

В публикации отмечается, что до избрания депутатом Кабанов был сценаристом в студии «Квартал 95». В 2019 году во время президентской кампании работал в креативной группе президента Украины Владимира Зеленского, а позже был избран в Верховную раду от «Слуги народа», где стал членом Комитета по гуманитарной и информационной политике.

В издании The Times считают, что зависимость Зеленского от коллег из «Квартала 95» обернулась против него самого. Став президентом Украины, он назначил на высокие государственные посты 15 человек, связанных с комедийной труппой «Квартал 95», девять из них в итоге были уволены.

Выбор таких союзников, ставших для президента Украины «политической обузой», теперь может «обернуться катастрофой» для президентства Зеленского и «военных усилий» Киева, отметили в газете.

