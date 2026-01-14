Стало известно, когда в Иране восстановят доступ в интернет

Fars: власти Ирана могут восстановить доступ к интернету в течение двух недель

Власти Ирана после масштабного отключения интернета могут в течение двух недель принять решение о восстановлении доступа к глобальной сети. Об этом сообщает агентство Fars.

Агентство напомнило, что отключение интернета в стране было связано с попытками уменьшить влияние иностранных мессенджеров, из-за которых протесты переросли в массовые беспорядки. Fars отмечает, что на сегодняшний день в Иране действует национальный интернет, работают внутренние сайты и частично — отечественные мессенджеры.

«В течение предстоящей недели-двух соответствующими органами будет принято решение о предоставлении большего доступа к интернету», — говорится в публикации.

28 декабря в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты. В ответ власти повысили меры безопасности, прибегая к применению полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия.

8 января власти отключили интернет в Иране. Также была ограничена телефонная связь в некоторых районах. Предполагается, что это стало одной из мер властей для борьбы с протестующими.

До этого президент США Дональд Трамп призвал жителей Ирана к продолжению протестов, пообещав им, что «помощь уже в пути». Почему удар Вашингтона неизбежен и какая главная цель предстоящей операции — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее Трамп не стал рассказывать, какую помощь США окажут иранской оппозиции.