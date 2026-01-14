Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Стало известно, когда в Иране восстановят доступ в интернет

Fars: власти Ирана могут восстановить доступ к интернету в течение двух недель
Shutterstock

Власти Ирана после масштабного отключения интернета могут в течение двух недель принять решение о восстановлении доступа к глобальной сети. Об этом сообщает агентство Fars.

Агентство напомнило, что отключение интернета в стране было связано с попытками уменьшить влияние иностранных мессенджеров, из-за которых протесты переросли в массовые беспорядки. Fars отмечает, что на сегодняшний день в Иране действует национальный интернет, работают внутренние сайты и частично — отечественные мессенджеры.

«В течение предстоящей недели-двух соответствующими органами будет принято решение о предоставлении большего доступа к интернету», — говорится в публикации.

28 декабря в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты. В ответ власти повысили меры безопасности, прибегая к применению полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия.

8 января власти отключили интернет в Иране. Также была ограничена телефонная связь в некоторых районах. Предполагается, что это стало одной из мер властей для борьбы с протестующими.

До этого президент США Дональд Трамп призвал жителей Ирана к продолжению протестов, пообещав им, что «помощь уже в пути». Почему удар Вашингтона неизбежен и какая главная цель предстоящей операции — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее Трамп не стал рассказывать, какую помощь США окажут иранской оппозиции.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27620701_rnd_0",
    "video_id": "record::95fffa6d-0fde-4c0c-99d7-1fb15243167a"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+