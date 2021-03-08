Чешский журналист назвал «Спутник V» одним из лучших препаратов
Журналист чешского издания Haló noviny Томаш Цинка назвал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» одним из лучших препаратов.
Кроме того, по словам Цинка, из-за действий властей в Словакии появилась «линия для стукачей»: граждане доносят друг на друга из-за нарушения ограничений.
Журналист также раскритиковал европейские власти за отказ от российского препарата.
«Везде ее хвалят. Однако есть определенные круги, которые с этим не могут смириться... Просто по идеологическим причинам мы с ней водиться не будем, даже если поплатимся за это собственной жизнью», — написал Цинк.
Ранее РФПИ подписал соглашение о производстве «Спутника V» в Италии.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».