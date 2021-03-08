В США привитым от коронавируса разрешили не носить маски

Американский медицинский регулятор CDC разрешил привитым от коронавируса не соблюдать дистанцию и не носить маски при общении друг с другом. Об этом пишет РИА «Новости».

Такие правила начинают действовать спустя две недели после последнего укола. Также они могут не носить маски, если контактируют с теми, у кого риск заразиться коронавирусом низок, например, с маленькими детьми.

В США от коронавируса уже вакцинировались около 30 миллионов человек.

Ранее стало известно, что большинство американцев одобряют подход Байдена к пандемии.