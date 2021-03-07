Спасатели извлекли девочку из-под завалов на месте взрыва газа в Серпухове

На месте взрыва газа в жилом доме в подмосковном Серпухове из-под завалов достали девочку. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что подростка в возрасте 14 лет доставили в больницу.

Информация о состоянии ее здоровья не приводится.

На месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее стало известно, что взрыв газа произошел в жилом доме в деревне Лукьяново в Серпуховском городском округе.