Спасатели извлекли девочку из-под завалов на месте взрыва газа в Серпухове
Ника Пикекатлет
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На месте взрыва газа в жилом доме в подмосковном Серпухове из-под завалов достали девочку. Об этом сообщает ТАСС.
Собеседник агентства уточнил, что подростка в возрасте 14 лет доставили в больницу.
Информация о состоянии ее здоровья не приводится.
На месте продолжают работать экстренные службы.
Ранее стало известно, что взрыв газа произошел в жилом доме в деревне Лукьяново в Серпуховском городском округе.
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