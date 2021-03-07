Могилу Бандеры осквернили в Мюнхене

Неизвестные осквернили могилу украинского националиста Степана Бандеры в Мюнхене, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter.

«И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом», – рассказал дипломат.

Он призвал полицию Германии найти и наказать виновных в произошедшем.

В феврале неизвестные облили краской памятник Бандере в украинском Львове.