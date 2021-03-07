Могилу Бандеры осквернили в Мюнхене
Полина Рутковская
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Неизвестные осквернили могилу украинского националиста Степана Бандеры в Мюнхене, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter.
«И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом», – рассказал дипломат.
Он призвал полицию Германии найти и наказать виновных в произошедшем.
В феврале неизвестные облили краской памятник Бандере в украинском Львове.
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