Москвичей предупредили об аномальном похолодании 8 марта
Ника Пикекатлет
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в понедельник, 8 марта. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в Международный женский день температурный режим будет на 2°С — 3°С ниже нормы.
Так, температура воздуха днем составит -5°С — -3°С, а вечером столбики термометров опустятся до -10°С.
Вильфанд добавил, что 8 марта прогноз погоды будет сделан по системе Фаренгейта, поскольку по ней днем воздух будет находиться на отметке +20°.
Более подробный прогноз доступен на странице погоды.
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