Москвичей предупредили об аномальном похолодании 8 марта

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в понедельник, 8 марта. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в Международный женский день температурный режим будет на 2°С — 3°С ниже нормы.

Так, температура воздуха днем составит -5°С — -3°С, а вечером столбики термометров опустятся до -10°С.

Вильфанд добавил, что 8 марта прогноз погоды будет сделан по системе Фаренгейта, поскольку по ней днем воздух будет находиться на отметке +20°.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.