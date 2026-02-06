Размер шрифта
В Госдуме рассказали, кому положены скидки на оплату услуг ЖКХ

Якубовский: скидки на оплату услуг ЖКХ положены участникам СВО и членам их семей
kremlin.ru

Участникам спецоперации и членам их семей положена скидка в размере 50% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Также ветеранам боевых действий и их семьям предоставляется освобождение от банковской комиссии при оплате ЖКУ и возможность оформление отсрочки или рассрочки платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Якубовский рассказал, что для получения льгот необходимо подтвердить статус участника или ветерана боевых действий, а также обратиться в органы соцзащиты населения или в управляющую компанию.

Напомним, в России постепенно выстраивается комплексная система поддержки ветеранов СВО, позволяющая им успешно адаптироваться к мирной жизни. 2026 год станет показательным в плане возможностей для обучения, профессиональной переподготовки, развития спортивных навыков и активного участия в общественной деятельности — вне зависимости от состояния здоровья или условий службы. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев призвал регионы предоставить меры поддержки участникам СВО через МФЦ.
 
