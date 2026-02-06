Названа сумма долга, при которой могут запретить выезд из страны

Граждане России могут свободно выезжать за пределы страны, а также имеют право беспрепятственно возвращаться, однако в отдельных случаях право на выезд может быть ограничено, рассказала адвокат Коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова. В комментарии «Газете.Ru» эксперт назвала неочевидную причину запрета выезда за границу.

По словам адвоката, самая распространенная причина — задолженность любого типа: административные штрафы, в том числе ГИБДД, алименты, просрочка по кредиту и долги за услуги ЖКХ.

Ограничение на выезд должника за границу устанавливается судебным приставом. Информацию об ограничении на выезд передают в ФСБ России. Но сначала в отношении должника выносят постановление о возбуждении исполнительного производства. Должнику дается пять дней для добровольного погашения долга. И если долг в установленный срок им не уплачен, должник рискует попасть в черные списки лиц, для которых граница будет закрыта, объяснила Глазкова.

«Угодить в черные списки можно при наличии долга больше 30 тысяч рублей, — прокомментировала адвокат. — Однако в определенных законом случаях такое ограничение может быть наложено судебным приставом и при долге менее 30 тысяч. Это возможно, если должник уклоняется в течение двух месяцев от уплаты платежа по вынесенному судебному решению. В этом случае сумма задолженности может стартовать от 10 тысяч рублей».

Глазкова отметила, что если есть задолженность по алиментам, долг по возмещению вреда, причиненного здоровью, а также в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда, причиненных преступлением, граница может быть закрыта и при сумме задолженности более 10 тысяч рублей.

Для ограничения на выезд не всегда важна денежная сумма, продолжила адвокат. Судебный пристав может также наложить запрет на выезд по требованиям, не связанным с передачей денег, например, о выселении, вселении; о предоставлении жилых помещений; устранении препятствий в пользовании жилым помещением, земельным участком; о восстановлении на работе; об удалении информации, распространяемой в интернете, порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина.

«Зачастую должники узнают о наложенном запрете из-за долгов только в аэропорту, уже имея на руках оплаченный тур и авиабилеты и не имея возможности исправить ситуацию на месте, оплатив задолженность. Даже если сразу погасить долг через мобильное приложение, решить проблему моментально практически невозможно. На снятие запрета в любом случае требуется время. В дело вмешивается человеческий фактор. Деньги должны поступить в отдел судебных приставов. И при оплате долга необходимо вынесение постановления об отмене ограничения и отправка документа в Пограничную службу ФСБ», — сказала собеседница издания.

В России, добавила она, разрабатывают программы искусственного интеллекта, которые моментально бы снимали ограничения сразу после уплаты долга, оперативно формировали постановления службы и направляли их сторонам исполнительного производства. Но это пока все в стадии разработки.

Если пристав не уведомил гражданина-должника об исполнительном производстве и том, что ограничен выезд из страны, постановление об ограничении выезда незаконно, объяснила Глазкова. Неуведомление приставом должника о возбуждении в отношении него исполнительного производства и об ограничении на выезд из РФ является основанием для возмещения должнику вызванных таким ограничением убытков. Гражданину должны возместить убытки, которые возникли, например, из-за отмены поездки. То, что должник знал о судебном решении и мог отслеживать статус исполнительного производства, значения не имеет.

Чтобы не оказаться в неприятной ситуации и не испортить себе путешествие, следует проверять наличие долгов заблаговременно, за одну-две недели до даты вылета или выезда за границу, и оперативно устранять данную проблему, посоветовала эксперт.

Узнать об ограничении права на выезд из РФ возможно из информации возбужденных исполнительных производств на официальном сайте ФССП России в разделе «Банк исполнительных производств». Также при обращении лично или через представителя по доверенности с заявлением в ФССП России, через МФЦ либо посредством Единого портала госуслуг, резюмировала Глазкова.

