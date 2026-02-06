В Норвегии начали расследование против бывшего премьера страны на фоне дела Эпштейна

В Норвегии начали расследование в отношении экс-премьера страны, бывшего председателя Норвежского Нобелевского комитета и бывшего генерального секретаря Совета Европы Торбьорна Ягланда по подозрению в коррупции на фоне публикации дела Джеффри Эпштейна. Об этом сообщило норвежское подразделение по борьбе с экономическими преступлениями (Oekokrim).

Решение о начале расследования основано на данных, полученных из недавно рассекреченных документов, касающихся финансиста.

«Считаем, что существуют разумные основания для расследования, учитывая, что в период, охватываемый опубликованными документами, он занимал должности председателя Нобелевского комитета и генерального секретаря Совета Европы», — отмечает Oekokrim.

30 января минюст США опубликовал новую партию документов по делу Эпштейна, всего было обнародовано еще более 3 млн страниц документов из досье. В файлах были фотографии с мужчиной, похожим на младшего брата короля Великобритании Карла III. Кроме того, в них обнаружили связь финансиста с девушками из России.

Дело Эпштейна — одно из самых скандальных в истории США. Финансиста обвиняли в том, что в начале 2000-х он организовал на своем личном острове, а также в доме на Манхэттене притон, где десятки несовершеннолетних девушек подвергались сексуальной эксплуатации.

В гостях у Эпштейна бывали множество знаменитостей из сферы политики и шоу-бизнеса, включая Трампа. Публикация «файлов Эпштейна» — одно из его предвыборных обещаний. В 2019 году Эпштейна арестовали, ему грозил срок до 40 лет заключения. Однако суда финансист не дождался: его не стало в камере тюрьмы Манхэттена.

