Стало известно о требовании Украины для важного города

Украина рассчитывает получить гарантии безопасности для Одессы в рамках соглашения об урегулировании конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Он утверждает, что украинская сторона считает данные гарантии критически важными.

В рамках пакета гарантий Россия не должна идти на Одессу. Данный механизм должен закреплять примерно такие вещи, утверждает источник.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков. Соединенные Штаты представляли специальный посланник президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, зять президента США. Украина отправила в ОАЭ руководителя офиса президента Кирилла Буданова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и других официальных лиц.

Сторонам удалось договориться об обмене военнопленными, они также обсудили вопрос территорий и механизм прекращения огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа главная цель Украины на переговорах в Абу-Даби.