Раскрыта доля веганов среди россиян

В России доля веганов сейчас составляет чуть менее 1%. Об этом в разговоре с ТАСС заявил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, академик РАН, научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии Виктор Тутельян.

«Веганов в полном смысле слова [в России] меньше 1%», — сказал он.

Также эксперт отметил, что вегетарианцы, которые вводят в свой рацион дополнительные источники полноценного белка в виде молока или яиц, не рискуют снизить иммунитет.

До этого врач-диетолог, терапевт Галина Леонтьева заявила, что отказ от мяса и животной продукции может принести пользу для здоровья, в том числе снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. По ее словам, вегетарианство также помогает контролировать вес, поскольку растительная пища часто менее калорийна и богата клетчаткой. Такой тип питания включает в себя большое количество видов овощей, фруктов, бобовых, орехов и семян, что делает рацион разнообразным.

Однако при переходе на вегетарианское меню люди могут столкнуться с дефицитом витаминов и микроэлементов, включая белок, железо и витамины группы B, предупредила врач. Кроме того, к минусам она отнесла необходимость сочетать разные источники белка в одном приеме пищи, а также следить за состоянием здоровья — сдавать анализы и восполнять возможные дефициты

