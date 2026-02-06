Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Смоленск частично остался без отопления

Новиков: на магистрали теплосети в Смоленске произошел взрыв
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

На участке магистральной тепловой сети в Смоленске произошел взрыв. Об этом заявил мэр города Александр Новиков в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел в районе пересечения улиц Бабушкина и 25 Сентября.

В текущий момент специалисты проводят аварийно-восстановительные работы по ликвидации утечки и восстановлению гидравлического режима системы.

Новиков добавил, что в связи с аварией отопление было временно отключено у части потребителей.

«Восстановление гидравлического режима планируется к 8:00 (мск)», — заявил мэр.

Он отметил, что аварийная ситуация возникла на магистральной сети, где сегодня планировалось провести ремонтные работы. К ним приступили досрочно, параллельно с ликвидацией последствий инцидента.

Новиков рассказал, что для минимизации дискомфорта для детей в пятницу были отменены занятия в ряде школ.

В конце января в Кировском районе Санкт-Петербурга теплоснабжение ограничили в 71 доме из-за аварии на трубопроводе.

Ранее россиянам рассказали, что делать при отсутствии отопления в квартире.

Ранее россиянам рассказали, что делать при отсутствии отопления в квартире.
 
Теперь вы знаете
"Самолет" — лишь первая ласточка. Почему проблемы одного застройщика развернули весь рынок акций России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!