Смоленск частично остался без отопления

Новиков: на магистрали теплосети в Смоленске произошел взрыв

На участке магистральной тепловой сети в Смоленске произошел взрыв. Об этом заявил мэр города Александр Новиков в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел в районе пересечения улиц Бабушкина и 25 Сентября.

В текущий момент специалисты проводят аварийно-восстановительные работы по ликвидации утечки и восстановлению гидравлического режима системы.

Новиков добавил, что в связи с аварией отопление было временно отключено у части потребителей.

«Восстановление гидравлического режима планируется к 8:00 (мск)», — заявил мэр.

Он отметил, что аварийная ситуация возникла на магистральной сети, где сегодня планировалось провести ремонтные работы. К ним приступили досрочно, параллельно с ликвидацией последствий инцидента.

Новиков рассказал, что для минимизации дискомфорта для детей в пятницу были отменены занятия в ряде школ.

Ранее россиянам рассказали, что делать при отсутствии отопления в квартире.

