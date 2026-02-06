Размер шрифта
На Байкале сгорел хивус, который использовали для перевозки туристов

МЧС: на Байкале сгорело судно на воздушной подушке
Кадр видео: Telegram-канал «СЛИВА | ИРКУТСК»

Хивус, использовавшийся для перевозки туристов, сгорел на Байкале близи поселка Листвянка в Иркутской области. Об этом сообщает МЧС России по региону на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным ведомства открытое горение произошло на площади 15 квадратных метров, пожарные ликвидировали возгорание за 10 минут. Пострадавших нет, добавили в МЧС.

Владелец судна на воздушной подушке рассказал, что запустил двигатель, ненадого отошел, услышал хлопок и вызвал спасателей

«Предварительная причина пожара — разгерметизация топливной системы», — говорится в публикации.

В конце января внедорожник с туристами опрокинулся на озере Байкал, в Ольхонском районе Иркутской области. Как сообщила региональная прокуратура, в результате аварии пострадала женщина. Ее спасти не удалось.

Пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области сообщила, что по факту произошедшего завели по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Там добавили, что в данный момент сотрудники СК проводят следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств случившегося.

Ранее в Бурятии машина с подростками улетела в озеро.
 
Теперь вы знаете
